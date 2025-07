Fabri Fibra conquista la vetta FIMI e fa una dura critica all’industria musicale dominata dai social: “È tutto Instagram”.

Il rapper Fabri Fibra conquista l’ennesimo traguardo importante: Mentre Los Angeles brucia ha conquistato il primo posto della classifica degli album FIMI, un successo che conferma ancora una volta il peso del suo nome nella scena musicale italiana. La notizia è arrivata in diretta durante la sua partecipazione a “Supernova”, il podcast condotto da Alessandro Cattelan.

Ma nel corso dell’intervista, Fabri Fibra si è lasciato andare a una riflessione sincera e pungente sullo stato attuale dell’industria musicale, sempre più influenzata dai social network e, in particolare, da Instagram. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La musica secondo Fabri Fibra: “Instagram è il nuovo mercato”

Fibra non ha nascosto il suo scetticismo nei confronti delle dinamiche moderne della discografia: “Oggi l’industria musicale è Instagram. Fai il disco? Lo annunci lì. La copertina? La metti lì. Rispondi ai fan? Sempre lì. Ma la maggior parte dei commenti non è nemmeno sulla musica” ha dichiarato con amarezza.

Secondo il rapper, il rapporto con i fan è diventato sempre più superficiale e legato alla visibilità social, piuttosto che alla qualità musicale: “Ti parlano come se fossi il vicino di casa” ha detto.

“Se io avessi saputo che un giorno il mercato musicale si sarebbe retto su un’applicazione basata sulla fotografia, popolata da egomaniaci, hater, scrocconi e gente che ti chiede solo video per il cugino non l’avrei mai fatto o ci sarei arrivato diversamente” dichiara ancora.

“Non sottovalutare mai i numeri”: la riflessione di un veterano

Durante l’intervista, Fabri Fibra ha anche evidenziato quanto oggi sia difficile raggiungere il primo posto in classifica: “I numeri sono uno scudo. Arriverà il momento in cui non ci sarò più al numero uno. La novità svanisce, e la vita da raccontare non è infinita“.

Con oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra si conferma un artista capace di rinnovarsi ma anche di offrire riflessioni autentiche sul cambiamento della scena musicale. E mentre domina la FIMI, lancia un messaggio forte: la musica non può essere solo contenuto per social network.