Verso una nuova edizione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci si sarebbe garantita il primo “sì” per la prossima stagione della trasmissione.

Dopo l’apertura di Selvaggia Lucarelli alla partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, i rumors sulla composizione del cast della prossima edizione della trasmissione di Rai 1 si stanno facendo sempre più forti. In particolare, adesso, sarebbe spuntato il nome del primo concorrente anche se, va detto, al momento non sarebbe ancora arrivata la comunicazione ufficiale da parte della padrona di casa Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: i rumors sui concorrenti

Nelle ultime settimane, le voci relative al cast di Ballando con le Stelle per la prossima edizione in partenza in autunno sono state molteplici. Diversi i big che sono stati accostati alla trasmissione di Milly Carlucci come tantissime sono già state le smentite. Tra i nomi circolati sono venuti a galla quelli di Chiara Ferragni e Barbara D’Urso ma anche diversi altri.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

I meglio informati hanno parlato di Lorena Bianchetti ma anche di Melissa Satta e altri personaggi legati al mondo dello showbiz che potrebbero andare a comporre il cast di danzatori per la prossima annata. Adesso, invece, su un nome specifico si sarebbero accesi i riflettori. Sarebbe il primo concorrente ufficiale (ancora da annunciare).

Il primo nome del cast: cosa filtra

Nella sua rubrica Chicchi di Gossip, citata dai principali media, Gabriele Parpiglia avrebbe spoilerato il primo “sì” per Ballando. “Archiviate definitivamente le fake news che volevano Chiara Ferragni e Francesca Pascale tra i concorrenti di Ballando con le Stelle (la Pascale ballerà solo per una notte), spunta finalmente il primo nome blindato che calcherà davvero la pista di Milly Carlucci”, ha scritto l’esperto. “Si tratta di Rosa Chemical, il cantante che con la sua personalità sopra le righe promette di regalare momenti esilaranti sia durante le performance che nei momenti off. Con lui in gara, lo spettacolo è assicurato”. Sarà davvero così? Aspettiamo l’annuncio ufficiale per dirlo.