Un curioso commento di Selvaggia Lucarelli potrebbe “avvicinare” Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle dopo i tanti rumors.

Qualche giorno fa era stata Milly Carlucci a fare il punto sulla possibilità di vedere Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle dopo i tantissimi rumors sul suo conto. Ora, a parlare in modo piuttosto sorprendente, è stata Selvaggia Lucarelli, storica giudice della trasmissione. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, la penna graffiante ha detto la sua sulla partecipazione potenziale dell’imprenditrice digitale nel programma di Rai 1.

I rumors sul prossimo cast di Ballando con le Stelle

Manca ancora del tempo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma come ogni anno la macchina dei lavori è partita. In particolare Milly Carlucci sta pensando si sta muovendo per comporre il cast che prenderà parte al vincente programma di Rai 1. In questo senso non mancano i rumors su chi potrebbe essere tra i concorrenti.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

I nomi maggiormente in auge negli ultimi tempi sono stati quelli di Chiara Ferragni ma anche Francesca Pascale senza dimenticare Melissa Satta e diversi altri personaggi dello spettacolo. Ma è prorio sulla Ferragni che di recente si sono intensficate le voci. A dire la sua, adesso, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli “apre” alla Ferragni

In occasione della recente presentazione dei palinsesti Rai, la Lucarelli ha parlato con alcuni media presenti tra cui BingyNews. In questo senso, la penna graffiante ha dichiarato: “Io il mio giudizio impietoso l’ho già dato su Chiara Ferragni. E quindi direi che ci dovrebbe essere un recupero. Ci dovrebbe essere la generosità nell’offrirle una seconda possibilità“.

Nel caso in cui la Ferragni fosse presente nel cast, la Lucarelli ha spiegato: “Quindi probabilmente da me avrebbe un giudizio meno severo, considerando la vita professionale… l’altra. E secondo me non sarei io la cattiva della situazione con Chiara Ferragni. La sorpresa nell’uovo non sarei io”, ha concluso in modo pungente mai ironico sognando anche di vedere tra i danzatori Daniela Santanché o Sinner.