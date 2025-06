Incidente per Rosa Perrotta: “Fa ancora male”, cosa è successo

Sforunato episodio per Rosa Perrotta, vittima di un incidente che le ha procurato una ferita molto vistosa. Le parole della donna.

Aveva fatto discutere qualche tempo fa per un messaggio “inopportuno” giunto alla sua dolce metà. Ora Rosa Perrotta è tornata a far parlare per uno spiacevole, e doloroso, incidente che l’ha vista sfortunata protagonista. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, tramite i social ha mostrato ai suoi fan una vistosa ferita che ancora oggi non sembra essere passata. Anzi.

Incidente per Rosa Perrotta: cosa è successo

Sempre molto attiva sui social e con grande seguito, Rosa Perrotta, ex volto di Uomini e Donne, ha mostrato nei giorni scorsi alcune immagini di quanto accadutole e che, ancora oggi, le sta provocando delle importanti conseguenze. La donna è stata vittima di uno sfortunato incidente che le ha lasciato dei segni evidenti sul corpo.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione – www.donnaglamour.it

A quanto pare, come raccontato dalla diretta interessata, la bella Rosa ha appoggiato in modo involontario la gamba sulla marmitta dello scooter o della moto del suo Pietro. Unica pecca? Il pezzo del mezzo era rovente e le ha lasciato una ustione non indifferente.

La ferita fa ancora male: le condizioni

Dal racconto della Perrotta, pare che abbia optato, almeno inizialmente, per non coprire la ferita cosa che però avrebbe peggiorato la situazione con la formazione di una bolla vistosa. Qualche ora più tardi, tale bolla sembra essere scoppiata causando del dolore all’ex volto di UeD. “La mamma ha ancora la bua”, ha detto la Perrotta in una storia social parlando con il figlio. Poi, mostrando meglio le immagini, eccola in fase di medicazione con tanto di pomata e di garza a coprire la ferita. “Fa ancora male”, ha spiegato la donna che, però, sembra essere in fase di guarigione nonostante il dolore per la bruciatura molto evidente.