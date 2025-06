Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la festa finale ispirata al Carnevale

L’evento di questi giorni è stato senza dubbio il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez conclusosi con una festa show.

Al netto del party pre nozze rovinato dal maltempo, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è stato un successo. Il noto numero uno di Amazon è stato grande protagonista insieme a sua moglie in Laguna concludendo quello che è stato un vero e proprio evento con una festa finale ispirata al Carnevale alla quale hanno preso parte attori e personaggi dello spettacolo.

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: i dettagli

C’era super attesa per il matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il numero uno di Amazon ha veramente fatto le cose in grande per le sue nozze. L’evento, durato tre giorni, è stato un successo, al netto di quelle che sono state alcune polemiche legate allo “sfruttamento” della città lagunare da parte del ricco imprenditore.

Jeff Bezos – www.donnaglamour.it

Nelle ultime ore, come anticipato, si è concluso in grande stile il matrimonio tra i due con tanto di ultima serata in grande stile. Infatti, per l’ultima fase dei festeggiamenti, dopo la cerimonia ufficiale del 27 giugno all’Isola di San Giorgio e una serie di eventi all’insegna del lusso, ecco una festa ispirata al Carnevale.

La festa finale

I neo sposi hanno voluto regalare agli ospiti un’esperienza unica con un party ispirato al Carnevale. Come è stato possibile apprendere dall’Adnkronos, la serata ha visto una performance travolgente del cantante e ballerino Usher, star mondiale dell’R&B che ha proposto una scaletta di successi. Per non farsi mancare nulla, in consolle è arrivato poi anche DJ Cassidy, celebre per aver animato le feste più esclusive di Hollywood e della Casa Bianca. La festa si è svolta presso l’Arsenale di Venezia con circa 200 vip ospiti a cui è stato vietato l’uso del telefono.