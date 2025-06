Ha trovato un modo molto originale per far parlare, ancora una volta, della sua vita privata. Ecco Stefano De Martino e la rivelazione in tv.

Sul conto di Stefano De Martino se ne sono dette davvero di ogni in questi ultimi mesi, soprattutto lato “cuore”. Il conduttore di Affari Tuoi sembra essere circondato sempre da bellissime donne che, spesso, se non sempre, vengono associate a lui come possibili dolci metà. A fare chiarezza con la sua situazione sentimentale è stato il diretto interessato nella recente puntata del programma “dei pacchi” su Rai 1 con una frase davvero ironica.

Stefano De Martino: i gossip e i presunti malumori della Rai

Ogni giorno il nome di Stefano De Martino è al centro di voci di gossip che riguardano la sua sfera privata. Una mora, una bionda, il passato che ritorno a galla e non solo. Ma come stanno le cose per davvero? Fino a queste ultime ore, difficile saperlo tanto che si era persino vociferato di un presunto malumore da parte della Rai proprio per queste innumerevoli notizie sul suo conto.

Alcune indiscrezioni, infatti, avevano sottolineato come la posizione della tv di Stato fosse piuttosto chiara: “Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare“, aveva fatto sapere Dagospia con Giuseppe Candela.

Single o no? Ecco la verità su De Martino

In questa ottica fa sorridere il modo scelto dal giovane conduttore per fare chiarezza, appunto, sulla sua situazione sentimentale. De Martino ha sfruttato una delle recenti puntate di Affari Tuoi per fare chiarezza sul suo essere single o meno. Parlando con un concorrente in merito al suo essere impegnato o meno, il presentatore ha dichiarato con grande simpatia: “Io, per esempio, sono single. Single per legittima difesa”. Una battuta che ha fatto capire bene come anche il conduttore senta la pressione mediatica sul suo conto ma, allo stesso tempo, riesca a trasformarla in carica e grinta.