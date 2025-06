La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, ha fatto chiarezza sulla famosa intervista mai andata in onda con Anna Pettinelli. La verità.

Ha fatto tanto discutere nelle scorse settimane il battibecco a distanza tra Anna Pettinelli e Francesca Fagnani in merito all’intervista alla nota maestra di Amici a Belve mai andata in onda. Adesso, la giornalista del programma di Rai 2 ha tenuto a chiudere il caso svelando la sua verità sulla mancata trasmissione del faccia a faccia.

Belve, il caso Fagnani-Pettinelli

La stagione di Belve si è ormai conclusa da qualche tempo ma la trasmissione si è portata dietro qualche strascico di troppo. In particolare ha fatto scalpore il retroscena legato all’intervista realizzata ma mai messa in onda di Anna Pettinelli. La maestra di Amici era stata protagonista con la conduttrice Francesca Fagnani ma il loro confronto non è mai stato pubblicato.

Alcune indiscrezioni avevano parlato di un’intervista “troppo moscia”, cosa che avrebbe portato gli autori di Belve ad optare per la mancata messa in onda. In questo senso la Pettinelli aveva rivendicato il suo essere l’esatto opposto di “moscia” creando non poche tensioni, almeno all’apparenza, con la trasmissione e la conduttrice.

La verità sull’intervista mai andata in onda

Adesso, a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, la Fagnani ha risposto ad una domanda proprio su quella famosa intervista mai messa in onda spiegando la verità sulla decisione. “Avevo fatto quattro interviste il martedì precedente, ero andata lunghissima purtroppo, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata, che è quella divertentissima di Nino Frassica. Avrei finito alle due“, le parole della giornalista a SuperGuida Tv.

E ancora, la Fagnani ha optato per commentare ulteriormente la questione aggiungendo: “Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia”. Insomma, la polemica potrebbe essere finalmente messa alle spalle dopo queste dichiarazioni.