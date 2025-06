Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto nella propria dimora a 57 anni la celebre attrice e cantante Rebekah Del Rio.

Solamente pochi giorni fa, l’addio al mitico attore della famosa soap. Ora, un’altra terribile perdita per il mondo dello spettacolo e non solo: è morta a 57 anni Rebekah Del Rio, la cantante e attrice statunitense divenuta celebre per la toccante interpretazione di “Llorando” nella pellicola cult “Mulholland Drive” (2001) di David Lynch.

Da quanto si apprende, la donna sarebbe morta il 23 giugno scorso nella sua casa di Los Angeles ma la notizia è arrivata solo adesso. Al momento le cause del decesso non sono state rese note. Ad occuparsi delle eventuali indagini l’Ufficio del Coroner di Los Angeles.

La carriera

Nata a Chula Vista in California il 10 luglio 1967, la Del Rio aveva iniziato la sua carriera musicale a San Diego prima di trasferirsi a Los Angeles. La sua svolta artistica arrivò a metà degli anni ’90, grazie al regista David Lynch e grazie all’agente Brian Loucks. Lynch, affascinato dalla voce della Del Rio le chiese di eseguire “Llorando” – una versione in spagnolo del celebre “Crying” di Roy Orbison – durante un’audizione privata.

Quella performance diventò una delle sequenze più celebri della sua filmografia: la scena del Club Silencio in ‘Mulholland Drive’. Da quel momento la donna si consacrò nel settore del cinema dove, tra le varie opere a cui prese parte ci fu, nel 2006, “Southland Tales – Così finisce il mondo”, dove interpretò una versione apocalittica dell’inno nazionale americano, “The Star-Spangled Banner”. La voce della Del Rio ha fatto il boom anche attaverso altri brani diventi iconici come le colonne sonore di “Sin City”, “Man on Fire – Il fuoco della vendetta” e “Streets of Legend”.