Potrebbe essere il flirt, o presunto tale, dell’estate: cosa starebbe succedendo tra la bellissima Belen Rodriguez e il cantante Olly.

L’abbiamo vista scatenarsi al concerto di Marracash alla presenza anche di Olly. Adesso per Belen Rodriguez e il giovane artista, fresco di vittoria a Sanremo con ‘Balorda Nostalgia’ è tempo di rumors. C’è chi non ha dubbi che tra loro possa esserci in corso un flirt o comunque un’amicizia speciale che si starebbe sviluppando anche in privato…

Il siparietto passato tra Belen e Olly

La splendida Belen e Olly erano stati già protagonisti in passato di qualche chiacchiara sul loro conto. In particolare dopo che la bella argentina aveva iniziato a pubblicare delle stories su Instagram utilizzando le canzoni del giovane cantante. In quella occasione, la showgirl aveva parlato di una vera e propria ossessione per la musica del ragazzo.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Taggandolo e ricevendo anche una risposta, tra la Rodriguez e Olly era parso fin da subito esserci un feeling “speciale”. Evidentemente, però, questa simpatia sarebbe andata avanti come confermato dalla recente presenza di entrambi, apparentemente, insieme, al concerto di Marracash.

La segnalazione: “A casa di lui”

Proprio il recente concerto di Marracash a Milano che ha visto l’argentina prendersi la scena con balletti e non solo, avrebbe portato alcuni utenti a fare delle segnalazioni sul suo conto e su quello di Olly. Come è stato possibile leggere sul profilo di Alessandro Rosica, L’Investigatore Social, infatti, ecco un primo commento del diretto interessato: “Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono”. Le sue parole sono arrivate a precedere la segnalazione vera e proprio. Stando a questa persona che ha scritto a Rosica, Bele sarebbe stata “accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”.

Successivamente a conferma di tale indiscrezione ci sarebbe stata una seconda segnalazione sempre mandata a Rosica: “La segnalazione è giusta”, ha scritto un utente che ha spiegato di vivere davanti a Olly. “Settimana scorsa vidi Belen e lui salire e scendere solo a notte fonda. Non si nascondono e si divertono […]”.