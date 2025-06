Conosciuto in tutta Italia grazie al suo ruolo di autore, in molti hanno in mente Luca Zanforlin. Tutta la verità su Amici e il rapporto con Maria De Filippi.

In queste ore il talent Amici e Maria De Filippi sono stati presi di mira da un ex allievo che ha usato parole molto forti nei loro confronti. Eppure, tantissimi appassionati della trasmissione si stanno anche domandando che fine abbia fatto uno degli autori storici del programma, Luca Zanforlin. L’uomo era stato al centro di diverse voci mai confermate in merito anche ad una lite con la Queen di Mediaset. Andiamo a scoprire meglio qualche dettaglio sul suo conto e non solo.

Luca Zanforlin tra Amici e Maria De Filippi

Nel corso degli anni in tv, Luca Zanforlin è stato molto apprezzato per il suo ruolo di autore all’interno del programma Amici. Oltre ad essere uno degli autori principali, partecipava attivamente alle dinamiche quotidiane della scuola, molto spesso instaurando un rapporto di fiducia e sostegno con gli allievi delle varie edizioni.

Nel 2013, Zanforlin ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi a nuovi progetti facendo partire una serie di rumors sul suo conto e anche su una possibile lite con la Queen di Mediaset. A PiùDonna, però, lo stesso Zanforlin aveva chiarito in parte il suo rapporto con la presentatrice: “Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere. Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della televisione”.

La presunta lite con Maria De Filippi e cosa fa oggi

In questo senso, dopo importanti progetti portati avanti, Zanforlin era tornato nel 2021-22 nel suo ruolo di autore nel talent mettendo, in parte, a tacere tutte le voci che lo volevano avere un rapporto non positivo con la De Filippi.

Sempre a DiPiùDonna, citato da diversi media, l’uomo aveva precisato in questo senso: “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi… Noi siamo a posto. Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra”.

Insomma, apparentemente nessuna lite e nessun malumore tra i due. Oggi, Zanforlin continua a portare avanti i suoi progetti e tra i vari ultimi post pubblicati sulla propria pagina Instagram ha anche fatto riferimento alla scuola di Amici e al suo ruolo parlando di audizioni e tanto altro.