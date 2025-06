Nuovi rumors attorno al futuro di Gigi D’Alessio e il suo ruolo a The Voice. Le voci di addio troverebbero conferma, come quelle sul sostituto.

Sembrano trovare conferma le indiscrezioni sull’addio a The Voice da parte di Gigi D’Alessio. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato del cambio di programmi nel futuro lavorativo del noto cantautore napoletano che dalla Rai pare prossimo all’approdo in Mediaset con nuovi progetti e grandi ambizioni sulle reti del Biscione. In questo senso, ci sarebbe una novità legata al successore di D’Alessio sulla poltrona rossa di The Voice.

L’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Gigi D’Alessio e del suo futuro sul piccolo schermo. Il cantautore italiano, infatti, è stato al centro di diverse indiscrezioni legate al passaggio dalla Rai a Mediaset. In questo senso, Affaritaliani aveva anche ipotizzato alcuni di quelli che sarebbero stati i progetti dell’artista al Biscione.

Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Per lui si era parlato di alcune prime serate su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada. Il focus, però, adesso, risultato sull’effettivo addio alla Rai ed in particolare alla famosa poltrona rossa di The Voice. Chi prenderà il suo posto? Anche in questo caso sembrano esserci alcune conferme.

Le voci sul sostituto

Il nome più quotato per prendere il posto di D’Alessio a The Voice sarebbe quello di Nek. Secondo quanto riportato da Affaritaliani, citato da diversi media, infatti, sarebbe proprio lui il prescelto per subentrare nel team di coach nella prossima edizione del talent. Confermati, invece, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Staremo a vedere se effettivamente sarà così o meno. Il nome di Nek era anche stato associato alla co-conduzione di Domenica In, cosa che potrebbe essere sfumata ma che potrebbe essere stata in un certo senso “compensata” con questo nuovo inedito ruolo per il cantante che ha avuto grande successo con il suo programma condotto con Bianca Guaccero, ‘Dalla strada al palco’.