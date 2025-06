Elena Santarelli e Corradi: “Mai una crisi. Ecco il nostro segreto”

Ospite de ‘La Volta Buona’, Elena Santarelli ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Bernardo Corradi.

Vittima di bodyshaming solamente poche settimane fa, Elena Santarelli è intervenuta a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo per parlare della sua storia d’amore con Bernardo Corradi e della bellissima famiglia che hanno creato negli anni e che è stata in grado di superare anche molti momenti delicati.

Elena Santarelli e la storia con Bernardo Corradi

Insieme dal 2006, sposati nel 2014 e poi di nuovo nel 2024, Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono da anni una delle coppie più belle e unite del panorama dello showbiz. La donna ha avuto modo di parlare della sua relazione con l’ex calciatore a ‘La Volta Buona’ sottolineando come i due siano estremamente felici.

“Il nostro è un amore vero”, ha detto con grande orgoglio la donna. E ancora: “Dobbiamo essere grati delle persone che abbiamo accanto“, ha aggiunto mettendo in evidenza quanto tenga alla famiglia costruita con fatica.

Il segreto della coppia

Nello studio de ‘La Volta Buona’, la Santarelli ha poi spiegato in che modo lei e Corradi siano riusciti a stare insieme sempre felici in tutti questi anni: “Non è solo fortuna”, ha dichiarato. In questo senso la coppia ha fatto i conti anche con momenti difficili a causa di alcuni problemi di salute del loro figlio primogenito al quale era stato diagnosticato un tumore.

Al netto di questa situazione, per fortuna superata benissimo, i due non hanno mai avuto fasi di down: “Mai una crisi“, ha detto con orgoglio. E ancora sul segreto di una famiglia così bella e felice come la loro, la showgirl ha tenuto ad aggiungere con un pizzico di ironia: “Nella mia testa l’ho mandato a quel paese mille volte, ma non siamo mai entrati in crisi”, ha concluso nello studio di Rai 1.