Il noto ballerino e maestro Angelo Madonia ha sorpreso tutti in queste ore e ha annunciato sui social di volersi prendere una pausa. Cosa sappiamo.

Alcuni giorni fa ha fatto chiarezza sulla sua esperienza finita a Ballando e le voci di un presunto approdo ad Amici di Maria De Filippi. Adesso, Angelo Madonia ha sorpreso tutti con un annuncio improvviso relativo ad una sua decisione: una pausa. Secondo quanto si apprende, il ballerino avrebbe optato per uno stop dai social network.

Angelo Madonia e le voci sul suo conto

Negli ultimi tempo Angelo Madonia è stato al centro di diversi rumors legati sia alla relazione intrapresa con Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, sia per quanto riguarda il suo futuro professionale. In questo ultimo senso, il ballerino era stato associato al talent di Canale 5 Amici ma successivamente, per sua stessa ammissione, aveva in parte smentito.

Angelo Madonia – www.donnaglamour.it

Adesso, dando uno sguardo ai suoi canali social, precisamente Instagram, Madonia ha deciso di rompere il silenzio ma non come tutti potrebbero attendersi ma comunicato la decisione di lasciare, per il momento, la piattaforma e in generale il mondo dei social network.

L’annuncio improvviso: la pausa

Tramite una storia su Instagram con tanto di sua foto abbastanza sorridente, Madonia ha deciso di comunicare a coloro che lo seguono la sua decisione di fermarsi dal pubblicare contenuti sui social. “Offline per un po’“, le sue parole. “La vita vera chiama, e ogni tanto è giusto rispondere solo a lei”, ha fatto sapere l’uomo senza entrare nel dettaglio.

“Il social network sembra un giochino ma è tutt’altro. I social ormai sono dei luoghi dove tutto è concesso, specialmente se metti a disposizione del materiale. In questo momento non sono disposto a tutto questo e preferisco prendermi cura di cose più importanti. Tornerò quando e se sentirò che è il momento. Un abbraccio, Angelo”. A questo punto staremo a vedere se si tratta di una problematica personale legata a lui o ad un suo caro o semplicemente un modo per “andare in vacanza”.