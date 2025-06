Unica come sempre, Orietta Berti ha svelato diversi aneddoti sulla sua vita privata e professionale compreso un look che ha fatto discutere.

Non solo la recente piccola lite in diretta con Fabio Rovazzi. A ‘La Volta Buona’, nell’ultima puntata della stagione, Orietta Berti ha avuto modo di raccontarsi nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo svelando aneddoti inediti tra vita privata e lavoro. Curiosa la proposta, rifiutata, sulle scene di nudo, come simpaticissimo il retroscena sul suo look iconico a Sanremo 2021.

Orietta Berti e le scene di nudo rifiutate

Ospite de ‘La Volta Buona’, Orietta Berti ha raccontato il suo rapporto con la famiglia del marito. Nello specifico con sua suocera che, in passato, era stata decisiva per certi aspetti legati anche alla sua vita professionale. La Berti, infatti, ha svelato di aver rifiutato alcune proposte di lavoro piuttosto curiose per via della donna.

Orietta Berti – www.donnaglamour.it

“La cosa che non ho mai fatto e che non farò mai? Posare nuda. E non lo farò mai, adesso poi…”, ha detto sorridendo. “Però ero molto richiesta negli anni ’70-’80. Ma non conoscevano mia suocera. Mi avrebbe mandato fuori di casa. Io vivevo con loro. Tutti insieme. Mia suocera abitava al primo piano, e io al primo piano con Osvaldo e mia madre. Dovevano rigare dritti tutti”.

Il look iconico: il retroscena su Sanremo

Simpaticissimo anche il retroscena su Sanremo 2021 e l’iconico look con tanto di maglia con le conchiglie nella zona del seno. “Eh si, quel look… devo dire la verità. Quando sono andata a ritirare quel look sono anche stata inseguita dalla polizia. Quando li hanno visti si sono messi le mani sui capelli […]. Invece mio figlio ha insistito: ‘La mamma deve vestirsi con le paiette che sembra un cartone, perché il cartone non ha età’. Cosa ha detto mio marito? ‘Mi sembra un po’ esagerato’ […]”, ha raccontato la Berti a ‘La Volta Buona‘.