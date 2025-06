Una giornata intensa e bellissima in casa di Federica Panicucci con il compleanno del figlio diventato ora maggiorenne. Le immagini.

Ha da poco raccontato alcuni aneddoti sui primissimi lavori fatti che hanno anticipato la sua lunga e vincente carriera televisiva. Ora, Federica Panicucci si è trovata a festeggiare un altro momento molto importante della sua vita, ma dal punto di vista personale: i 18 anni di suo figlio, avuto da Mario Fargetta. Una giornata bellissima che la donna ha voluto in parte condividere con i suoi fan dedicando al ragazzo un importante pensiero.

I 18 anni del figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta

In queste ore il figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta ha compiuto 18 anni. Una tappa importantissima per il ragazzo e per tutta la famiglia che meritava, ovviamente, dei festeggiamenti speciali. Come è stato possibile vedere dai social, per l’occasione il giovane ha ricevuto tutto il necessario per rendere il compleanno indimenticabile.

La conduttrice e Fargetta hanno optato per organizzare una festa magnifica a Legnano, precisamente a Villa ReNoir. Tra le varie foto è stato possibile vedere come la location sia stata impeccabile con la piscina a rendere tutto ancora più magico.

La dedica della conduttrice

Come anticipato, la Panicucci ha poi mostrato alcune immagini tramite un post su Instagram al quale ha accompagnato una dedica speciale a suo figlio, ora maggiorenne: “Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato. Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura”, ha scritto l’amata conduttrice.

E ancora: “Buon diciottesimo amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita. Goditi ogni istante, vivi con con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua. Con immenso amore, la tua mamma”.