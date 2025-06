Panariello a Sanremo con Conti e Pieraccioni: “Solo in un caso”

Il trio toscano a Sanremo il prossimo anno? Giorgio Panariello si sbilancia in tv e svela cosa potrebbe accadere.

Mancano ancora tanti mesi al Festival di Sanremo 2026 eppure la macchina dei lavori sembra essere già partita. Carlo Conti ha subito chiarito chi vorrebbe al suo fianco e in questo senso i nomi di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sembrano essere in primissima linea. Proprio Panariello ha commentato a ‘La Volta Buona’ tali indiscrezioni spiegando quale condizioni dovrà verificarsi affinchè il trio toscano possa riunirsi alla kermesse.

Panariello a Sanremo 2026 con Conti e Pieraccioni: le voci

Fin dalla passata edizione di Sanremo, i nomi di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni erano stati accostati ad una possibile partecipazione con il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. Quei rumors non si sono mai placati e anche dopo la fine del Festival sono proseguiti in vista della stagione 2026 della kermesse musicale.

Conti non ha mai nascosto che avrebbe piacere ad avere i suoi due cari amici al proprio fianco ma ancora manca qualcosa per rendere certa la reunion. In questa ottica ha parlato proprio Panariello, intervenuto in collegamento con ‘La Volta Buona‘ su Rai 1 nel pomeriggio di Caterina Balivo.

“Solo in un caso”: il commento del comico e attore

“Io a Sanremo con Pieraccioni e Conti? Allora, io ho detto ‘andiamo a Sanremo solo se troviamo una cosa che deve far ridere molto‘. Poi ci ho pensato e ho detto: ma con Pieraccioni come facciamo a far ridere?!”, ha detto in modo ironico. “L’anno scorso ho condiviso con Carlo l’idea di non portarci perché era quasi scontato. Per il 2026, a parte gli scherzi, è quasi attesa. Ci siamo detti con Carlo solo se abbiamo una cosa che vale la pena”. Insomma, è possibile che il trio toscano possa veramente riunirsi sul palco del Festival.