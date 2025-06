Una foto pubblicata nei giorni scorsi da Kate e William sui profili social ha generato alcune reazioni impreviste. Il nuovo caso.

L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot ha riacceso i riflettori sulla sua salute. Oltre a questo, però, la Principessa e il Principe William devono fare i conti, ora, con un’altra situazione antipatica e, va detto, anche un po’ esagerata. Infatti, uno scatto pubblicato sui social nei giorni scorsi ha portato gli animalisti a prendersela con i Reali Inglesi.

Kate Middleton, William e la foto con i cani

Non sono giorni semplici in casa della Famiglia Reale e non solo per le voci da mettere sempre a tacere in merito alla salute di Kate Middleton. Infatti, ora, per la Principessa e il Principe del Galles c’è un’altra situazione da tenere sotto controllo: una polemica andata in scena dopo una foto di William per il suo compleanno.

Principe William e Kate Middleton – www.donnaglamour.it

In occasione del quarantesimo compleanno del Principe William, infatti, il profilo ufficiale del Reale inglese di sua moglie Kate ha condiviso uno scatto che lo vede circondato da tre cuccioli di due mesi o poco più e dalla loro mamma, una cocker spaniel inglese nera di nome Orla. La foto pare essere stata scattata dalla Middleton che ha condiviso una didascalia simpatica: “Buon compleanno! Con affetto, C, G, C, L, Orla e i cuccioli”, dove le iniziali fanno riferimento appunto a Catherine e i figli George, Charlotte e Louis oltre al nome del cane e dei cuccioli, appunto.

La polemica degli animalisti

A quanto pare, però, quella foto ha generato una vera e propria bufera da parte degli animalisti con particolare riferimento all’associazione Peta, una no-profit internazionale a sostegno dei diritti animali. Pare, infatti, come ripreso da diversi media anche britannici, che l’organizzazione abbia definito la coppia reale “fuori dal mondo” in quanto ha “sfornato una cucciolata” quando i canili sono pieni di cani disperati in cerca di una casa. Secondo Peta, William e Kate sarebbero “complici del sovraffollamento dei rifugi”, ha fatto sapere come riportato anche da Libero la vicepresidente della Peta britannica, Elisa Allen.