Torna la paura per Kate Middleton, assente ad Ascot: la principessa ha preteso troppo dal suo fisico dopo la malattia.

Kate Middleton torna a destare preoccupazione per la sua improvvisa assenza ad Ascot. Questo episodio è stato considerato dagli esperti reali un campanello d’allarme sulla sua salute, dopo aver da poco concluso la lotta contro il tumore e aver subito una difficile operazione addominale nel 2024. La principessa del Galles, pur mostrata in pubblico in altre occasioni, sembra aver bisogno di ritrovare l’equilibrio per rispettare al meglio i suoi doveri pubblici. Ma scopriamo tutti i dettagli sulle condizioni di salute della principessa.

Kate Middleton: le ultime apparizioni e la lotta contro la malattia

Nelle ultime settimane, Kate era apparsa in pubblico durante eventi chiave, come il Trooping The Colour e la visita al Victoria & Albert Museum. Queste presenze avevano alimentato la speranza di un ritorno alla normalità, ma la mancata presenza ad Ascot accanto a William e alla famiglia reale segnala che la strada verso la piena guarigione è ancora lunga.

Kate Middleton

La giornalista Rebecca English ha rivelato dettagli toccanti sulla terapia a cui si è sottoposta Kate al Royal Marsden Hospital di Londra.

Le era stato inserito un ago semi permanente sul petto per favorire la somministrazione dei farmaci durante le terapie preventive. Questo strumento è stato un simbolo della sua lotta e determinazione nel vincere la malattia.

Le parole di Kate e la realtà dei fatti

Kate stessa avrebbe confidato di essersi “attaccata a un filo sottile” durante la malattia, consapevole che nemmeno la sua posizione reale garantisse una protezione totale dal cancro. Questo pensiero la accompagna tutt’ora e spiega perché la sua assenza ad Ascot è più di un semplice forfait: è la prova che la salute della principessa richiede ancora attenzione e delicatezza.

I sostenitori della principessa intanto le augurano di riprendersi presto per far sì che possa tornare definitivamente agli impegni pubblici.