I Maneskin stanno per tornare? Damiano David rompe il silenzio e rivela quando avverrà la reunion della rock band.

È passato ormai un anno da quando i Maneskin hanno annunciato di volersi prendere una pausa per perseguire progetti personali: Damiano David ha avviato la sua carriera da solista, Victoria sta girando il mondo come deejay, e altri progetti sono in ballo anche per Thomas e Ethan. Ma negli ultimi giorni avevano iniziato a circolare voci sulla possibile reunion della rock band romana. Quanto c’è di vero? A svelarlo ci ha pensato il frontman.

Maneskin: Damiano David e la possibile reunion

La notizia di un possibile ritorno dei Maneskin torna a infiammare i fan della band vincitrice dell’Eurovision. Damiano David, impegnato nel suo primo disco solista “Funny Little Fears”, ha svelato in un’intervista a NME le condizioni necessarie per una reunion con la band.

Måneskin

“Dobbiamo essere riposati. La prima cosa che faremo, dobbiamo davvero sentirla dentro e che non sembri lavoro“. Queste le parole del cantautore, che si trova in giro per diversi festival internazionali e che a settembre porterà la sua musica in tour, con tappe a Milano e Roma già sold out.

Damiano riflette sulla frenetica ascesa dei Maneskin, ammettendo di aver bisogno di un momento di pausa e di una nuova energia per tornare a scrivere musica con la band.

Un nuovo capitolo per i membri della band

“Non rimpiango nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di farla” ha spiegato Damiano, lasciando intendere che un ritorno dei Maneskin è possibile solo quando la passione sarà di nuovo al centro.

Intanto, Damiano trova serenità al fianco di Dove Cameron, attrice e cantante impegnata sul set della serie “56 Days”. In un’intervista a Nylon, la Cameron ha raccontato come Damiano l’abbia aiutata a superare l’insicurezza legata ad alcune scene di nudo.