I Maneskin si ritrovano a Fregene per un pranzo con le fidanzate, ma Damiano David è assente. Cosa si nasconde dietro la reunion.

Dopo la separazione dovuta ai rispettivi progetti solisti, i Maneskin si sono ritrovati per un pranzo sul litorale romano. Paparazzati dai fotografi del settimanale Chi, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno trascorso una giornata in compagnia delle loro fidanzate. Il gruppo ha scelto un noto ristorante di Fregene, dove ha pranzato in serenità tra risate e chiacchiere, dimostrando che l’amicizia che li lega va ben oltre il palcoscenico. Ma c’era un grande assente alla reunion. Che fine ha fatto Damiano David?

L’assenza di Damiano David

Nonostante il clima di armonia, ciò che ha colpito i fan dei Maneskin è stata l’assenza di Damiano David. Il cantante, impegnato negli Stati Uniti con il suo progetto solista, non ha potuto partecipare all’incontro.

Damiano, infatti, sta promuovendo il suo album “Funny Little Fears“, in uscita il 14 maggio, e ha in programma un tour mondiale che inizierà a settembre. La sua agenda fitta di impegni lo ha costretto a saltare la reunion con i compagni di band.

Presenti al pranzo, oltre a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, vi erano le rispettive fidanzate: Luna Passos, Laura Alfonsi Castelli e Lavinia Albrizio.

Qui le foto della reunion pubblicate da Chi.

Un ritorno in vista per i Maneskin

Nonostante l’assenza di Damiano, l’incontro tra Victoria, Ethan e Thomas ha riacceso le speranze tra i fan di un possibile ritorno sulla scena musicale dei Maneskin.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’armonia mostrata tra i membri della band e la conversazione sulle esperienze recenti suggeriscono che, nonostante le carriere soliste, il gruppo sia ancora unito e pronto a collaborare di nuovo.

Ma questo varrà anche per Damiano David, la cui carriera da solista è ormai avviata e sta riscuotendo un enorme successo negli States? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.