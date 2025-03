Shiva torna libero con pena ridotta a 4 anni e 7 mesi. Il trapper promette: “Non mi ritroverò mai più in queste situazioni”.

Shiva, il trapper Andrea Arrigoni, torna a essere libero dopo che la Corte d’Appello ha ridotto la sua pena a 4 anni e 7 mesi. La decisione arriva a seguito del processo per la sparatoria avvenuta nel luglio del 2023, davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, in cui rimasero feriti due uomini.

Il giovane artista era stato arrestato nell’ottobre dello stesso anno con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Ma scopriamo tutte le novità sul caso.

Shiva: la sparatoria e il processo

La vicenda che ha coinvolto Shiva risale a un’aggressione che il trapper ha subito da due fighter di MMA, Alessandro Maria Rossi e Walter Pugliesi.

In risposta, Shiva ha esploso quattro colpi di pistola nel cortile della sua etichetta discografica. Nonostante la difesa abbia sostenuto che si trattasse di legittima difesa, i giudici hanno confermato la condanna per tentato omicidio.

In primo grado, Shiva era stato condannato a 6 anni e mezzo con il rito abbreviato, ma la riduzione della pena è arrivata in appello.

Durante il processo, Shiva ha rilasciato diverse dichiarazioni, rivelando di aver riflettuto molto sui suoi errori.

“Sono una persona diversa, molto più responsabile. Non mi ritroverò mai più in queste situazioni” ha affermato il trapper, che ha promesso di usare la sua musica per trasmettere messaggi positivi e sani.

Per festeggiare la buona notizia della ritrovata libertà, l’artista ha pubblicato un post Instagram in cui scrive “FINALLY FREE“, ossia “Finalmente libero“.

Inizia la nuova vita di Shiva

“Voglio essere un esempio per mio figlio e per tutti i miei fan” ha dichiarato il trapper. Il giovane artista ha sottolineato che i mesi passati in carcere e ai domiciliari gli hanno dato la possibilità di comprendere l’importanza del suo ruolo nel panorama musicale.

Shiva ha anche espresso il desiderio di concentrarsi nuovamente sulla sua carriera musicale. Dopo aver passato periodi difficili, il trapper è pronto a tornare sulla scena, con l’intento di lasciare alle spalle le rivalità e gli errori del passato.