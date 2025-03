Gaia rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale e risponde alle voci su Olly e sulla sua presunta bisessualità.

Gaia, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato a tutto tondo della sua musica, della sessualità e dei rumor su una presunta storia con Olly.

La cantante ha dichiarato che la sua canzone, “Chiamo io chiami tu“, era pensata appositamente per il Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ma che il pubblico del festival di Carlo Conti, più orientato verso la musica autorale, non ha saputo apprezzarla come sperato. Ma le rivelazioni più scottanti sono arrivate dopo. Scopriamo che cosa ha dichiarato la cantante.

Olly e i rumor: “Gli voglio bene, ma non c’è nulla”

Dalla fine del Festival di Sanremo 2025 a oggi sono state tante le voci che parlavano di un presunto legame tra Gaia e Olly. I due si sono mostrati in molte occasioni molto uniti e affiatati, e in molti pensavano che oltre alla semplice amicizia ci fosse qualcosa di più.

Ma sul fronte delle voci che la vedevano legata a Olly, Gaia ha messo a tacere le speculazioni, e ha dichiarato chiaramente: “Gli voglio bene, ma non c’è stato nulla“.

Le voci sulla presunta relazione tra i due, dunque, sono solo chiacchiere infondate. La cantante ha voluto rassicurare i suoi fan, ribadendo che tra loro non c’è nulla di più di una semplice amicizia.

La sessualità di Gaia: “Non amo definirmi”

Un tema che Gaia ha affrontato con grande naturalezza è quello della sua sessualità. L’artista ha spiegato di non sentire la necessità di etichettarsi. “Non amo definirmi” ha detto, sottolineando che vive la sua sessualità in modo sereno e naturale, senza sentirsi obbligata a darne una definizione.

“Io non ho mai parlato della mia sessualità esclusivamente come eterosessuale. È una cosa che ho vissuto con serenità, parlandone in maniera naturale, senza dover fare coming out“.

La sua canzone “Maratona” riflette proprio questo approccio, con parole che invitano a una visione più libera e aperta del mondo.