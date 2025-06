Temptation Island 2025: un’indiscrezione parla di una possibile gravidanza tra i partecipanti, dopo le parole enigmatiche di Filippo Bisciglia.

La nuova edizione di Temptation Island deve ancora iniziare ma già arrivano segnalazioni sbalorditive su quanto vedremo nel corso del reality condotto da Filippo Bisciglia. L’ultima indiscrezione bomba riguarda una delle coppie protagoniste del programma che quest’anno sarà ambientato in Calabria. Secondo quanto riportato da Novella e rilanciato sui social, uno dei fidanzati e una fidanzata sarebbero in attesa di un figlio. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione e quali sono state le parole di Filippo Bisciglia sulla nuova edizione del reality.

Temptation Island: le anticipazioni di Filippo Bisciglia

A scaldare ulteriormente l’attesa dei fan è stato Filippo Bisciglia. Il conduttore storico di Temptation Island ha rivelato che nel programma accadrà qualcosa di inedito, mai visto prima nel corso delle precedenti edizioni.

“A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio“, ha dichiarato Bisciglia.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

La segnazione su una presunta gravidanza

Stando alla segnalazione arrivata alla redazione di Novella2000, sembrerebbe che una delle fidanzate nel villaggio dei sentimenti abbia scoperto di essere incinta durante le registrazioni del programma. La ragazza avrebbe quindi informato il compagno della lieta notizia, dando così inizio a un momento di forte impatto emotivo.

Va precisato che al momento si tratta solo di indiscrezioni e che nulla è stato confermato ufficialmente. Invitiamo quindi i telespettatori e appassionati di Temptation Island a prendere la notizia con le pinze e ad attendere ulteriori aggiornamenti dal programma.

L’edizione di quest’anno, in partenza dal 3 luglio su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese che terranno incollato il pubblico davanti allo schermo. Non ci resta che aspettare per scoprire come si evolveranno gli eventi e chi saranno i protagonisti dei momenti più chiacchierati dell’estate.