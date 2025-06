Cesare Cremonini visibilmente provato dopo un concerto. L’indiscrezione di Alessandro Rosica preoccupa i fan.

Cesare Cremonini, noto e amato cantautore italiano che sta girando l’Italia con il suo nuovo tour, è finito al centro dell’attenzione dopo che Alessandro Rosica, esperto di gossip e influencer, ha condiviso sul suo profilo Instagram un’indiscrezione sullo stato di salute dell’artista. Scopriamo che cosa è successo e come sta adesso il cantante bolognese.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica

Secondo Rosica, dopo una recente esibizione live, Cesare Cremonini avrebbe preso parte a una festa e sarebbe stato visto visibilmente provato e praticamente “devastato”.

L’influencer, a corredo di una foto del cantante, scrive: “Cesare Cremonini, dopo una festa, proprio dopo il suo concerto. Eccolo accompagnato all’uscita, non riusciva più a parlare e camminare, era praticamente devastato, come non l’avete mai visto in vent’anni“.

Cesare Cremonini

L’esperto di gossip continua: “Dispiace vederlo così, cantante magnifico, artista eccezionale, ma che pian piano si sta consumando sempre di più. In bocca al lupo!“

Cesare Cremonini: le reazioni dei fan

Le parole di Rosica hanno scosso i fan di Cesare Cremonini e destato preoccupazioni sullo stato di salute e sulla tenuta psicofisica dell’artista, noto per la sua energia e vitalità sul palco. Le indiscrezioni hanno scatenato una valanga di commenti e messaggi di affetto sui social, a testimonianza di quanto l’artista sia amato e seguito dal pubblico.

Sotto al post alcuni fan rispondono con ironia e leggerezza: “Ma che novità è che dopo i concerti gli artisti fan festa? Lasciatelo godere dai,già che la vita è una merda” scrive qualcuno, mentre un altro utente ha scritto “Chi vive a Bologna può confermare di averlo visto in condizioni decisamente peggiori“.

Qualcun altro scrive: “Ma non è stato lui che in un’intervista recente ha detto che ha eliminato zuccheri..alcol e social..“.

In attesa di ulteriori chiarimenti o dichiarazioni ufficiali, rimane l’augurio sincero dei suoi ammiratori e dei media affinché Cesare Cremonini possa ritrovare serenità e salute.