La madre di Chiara Cainelli accusa Alfonso D’Apice di averla allontanata dalla figlia dopo il Grande Fratello. Drama e tensioni sui social.

Il mondo del Grande Fratello è scosso da un nuovo e acceso scontro familiare. Rossy Rodriguez, madre di Chiara Cainelli, ex concorrente dell’ultima edizione del reality, ha accusato duramente Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna, di aver isolato sua figlia e di averla allontanata dal nucleo familiare. Dopo la conclusione del reality, pare che si sia creata una crepa nel rapporto tra madre e figlia, e ora lo scontro si è spostato sui social. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Parole dure: “Non auguro a nessuno un fidanzato come Alfonso”

In un post sui social, la signora Rossy si è lasciata andare ad uno sfogo carico di amarezza e dolore. “Non auguro a nessuno un fidanzato come Alfonso. Da quando mia figlia è uscita dal Grande Fratello, non ho più potuto abbracciarla” scrive in un commento.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

La madre di Chiara continua ancora: “Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara, e a me non ha fatto neanche gli auguri?” ha scritto, per poi concludere “Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due“.

Le parole della madre di Chiara Cainelli sono diventate subito virali sul web, scatenando reazioni e commenti tra i fan del Grande Fratello e dei reality affini come Temptation Island.

La reazione di Alfonso e Chiara

Al momento, né Alfonso né Chiara hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. I fan restano in attesa di capire se e quando decideranno di rispondere a queste accuse e chiarire la situazione. Una nuova tempesta sembra arrivata ad agitare la casa e la famiglia legata al Grande Fratello.

In conclusione, la vicenda legata alla madre di Chiara Cainelli e ad Alfonso D’Apice è destinata a tenere viva l’attenzione dei media e dei social, continuando ad alimentare dibattiti e sospetti sulla realtà dei legami nati all’interno del reality show più amato d’Italia.