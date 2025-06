La pungente analisi di Naike Rivelli sul flirt in corso tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Ecco il commento social.

Il nuovo flirt che sembra essere in corso tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sta facendo molto parlare. Le foto della presunta nuova coppia hanno portato anche Naike Rivelli a commentare il tutto via social con tanto di piccola, ma allo stesso tempo ironica, polemica su questi amori a cinque stelle che nascono di continuo.

Michelle Hunziker e il flirt con Tronchetti Provera

La vita privata di Michelle Hunziker è sempre stata sotto i riflettori, ancora di più dopo la fine della sua storia d’amore prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi. Ecco perché non stupisce che dopo un periodo di silenzio, la bella svizzera sia stata nuovamente pizzicata in dolce compagnia da parte dei paparazzi.

La conduttrice è stata vista con Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Giovanni, l’ex di Chiara Ferragni. La donna e Provera sono stati visti in atteggiamenti piuttosto affettuosi con tanto di bacio immortalato dalle telecamere.

Naike Rivelli: la polemica sulla Hunziker (e non solo)

In questo senso, a commentare la nuova presunta relazione della bella Michelle è stata Naike Rivelli che ha fatto ironia e polemica su queste storie. “[…] Oggi ho aperto il mio Instagram e c’era subito una grande notizia. E, grazie alla signora Michelle Hunziker, ho scoperto che esiste un altro Tronchetti Provera, come si chiama? Tronchetti Provera, scusatemi… c’è un altro Tronchetti Provera”, ha detto la figlia di Ornella Muti.

Il discorso di Naike è andato avanti facendo notare una cosa: “Ma queste grandi celebrità non è strano che non si trovano mai per caso sgamate a baciare una persona normale, tipo il panettiere, l’idraulico. No, questo succede molto di rado. Vorrei dire che dei lavori molto umili spesso, anzi quasi sempre, nascondono dei grandi uomini”, ha concluso la donna con il suo solito fare.