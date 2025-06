Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera paparazzati insieme: baci e coccole confermano la nuova storia d’amore.

Michelle Hunziker è innamorata e non intende nasconderlo. La showgirl e presentatrice è stata paparazzata dal settimanale “Oggi” in atteggiamenti molto affettuosi con Nino Tronchetti Provera, cugino di Giovanni Tronchetti Provera (ex di Chiara Ferragni). Le immagini mostrano baci e coccole durante una serata romantica a Milano, e confermano così le voci che circolavano da mesi sulla nuova relazione. Ma scopriamo tutti i dettagli della nuova storia d’amore.

Le prime voci e la discrezione della nuova coppia

Le indiscrezioni sulla nuova fiamma della Hunziker risalgono a febbraio, quando i due furono avvistati insieme per la prima volta fuori da un noto ristorante nel centro di Milano. All’epoca la loro uscita sembrava una semplice cena di lavoro, ma gli sguardi complici e la riservatezza dei due avevano lasciato spazio a molti sospetti.

Ora, invece, la storia è diventata ufficiale come mostrano le immagini di Oggi.

Incredibile questa sua attrazione per il basso proletariato 🤣 Michelle Hunziker ama Nino Tronchetti Provera https://t.co/Vovm2ODW2U — enrica emme  (@enrica_emme) June 25, 2025

Ma chi è Nino Tronchetti Provera? Il 55enne è laureato in Economia Aziendale e opera nel campo della finanza e degli investimenti sostenibili. Cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, è un personaggio affermato nel mondo dell’economia e delle imprese.

Michelle Hunziker, che ha spesso dichiarato di aver bisogno di un uomo che accetti e supporti la sua indipendenza e il suo successo, potrebbe aver finalmente trovato la persona giusta.

Una nuova fase della vita di Michelle Hunziker

Le foto dei due insieme mostrano un’alchimia evidente, con baci e abbracci che sembrano confermare come la presentatrice svizzera stia vivendo un momento di serenità e felicità. Che Nino Tronchetti Provera sia l’uomo che segnerà una nuova fase della sua vita?

Il tempo e l’amore daranno la risposta. Nel frattempo, la Hunziker si gode la sua nuova storia alla luce dei riflettori, con la discrezione e la classe che da sempre la contraddistinguono.