Amici, Daniele e il retroscena sulla finale: cosa è successo prima della vittoria

Inedito retroscena sulla finale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto Daniele Doria trionfare nel talent.

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi sono diversi i rumors relativi agli ex allievi. Al netto di quelle che sono le voci in tema “amore” che riguardano un cantante e una ballerina, ecco che a prendersi la scena è stato il vincitore, Daniele Doria, ospite del podcast di Lorella Cuccarini, ‘Dimmi di te’. Il ragazzo ha svelato un retroscena inedito sulla finalissima.

Amici, Daniele Doria e l’esperienza nella scuola

Nel faccia a faccia molto dolce con Lorella Cuccarini nel podcast della showgirl ‘Dimmi di te’, Daniele Doria, vincitore di Amici, ha raccontato a tuttotondo la sua epserienza nella scuola. Prima di parlare del giorno del suo trionfo, il ragazzo ha spiegato quelli che sono stati i momenti più duri vissuti, legati per forza di cose all’infortunio subito.

“Ho affrontato tante sfide e difficoltà, una parte di me non pensava di poter arrivare fino alla fine. È stato un percorso fatto di alti e bassi, il momento più brutto è stato quello dell’infortunio, mi ha profondamente segnato. Io volevo andarmene, doveva essere una settimana di stop e alla fine sono state tre […]”, ha detto. Ad aiutaro maggiormente, sono stati a detta sua Alessio, Alessia, ma anche Senza Cri e Luk3.

Il retroscena sulla finale e la vittoria

Daniele ha poi ovviamente parlato anche della sua vittoria che è stata totalmente “inaspettata”. Il danzatore ha raccontato: “Io la sera della finale ho pensato solo a ballare, ero già grato e onorato di essere arrivato fino a lì quindi ho pensato a dare il meglio di me, godendomela. Durante la finale, nella foto della carta io e Pietro eravamo molto simili… quando si è girata non sono riuscito a capire chi avesse vinto. Ero incredulo, non mi sono uscite le lacrime perché non stavo capendo niente. È stato molto bello”, ha svelato il ballerino.