Il mondo dello spettacolo piange la morte del famoso attore anche di General Hospital, Joe Marinelli. L’uomo aveva 68 anni.

Se il mondo della tv e del cinema italiano ha detto addio nel giro di poche ore a Lea Massari prima e Alvaro Vitali dopo, ecco che anche oltreoceano si deve fare i conti con un terribile lutto. È morto all’età di 68 anni il mitico attore di General Hospital, e non solo, Joe Marinelli. A rendere nota la dipartita dell’uomo è stata sua moglie che ha spiegato come la malattia di cui era affetto abbia avuto la meglio.

Morto Joe Marinelli: l’annuncio

Sono ore di grande lutto per il mondo dello spettacolo con particolare riferimento alle serie tv. È morto Joe Marinelli, l’attore noto per i suoi ruoli in General Hospital e in The Morning Show. La notizia è stata data dalla moglie che in una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter ha comunicato anche le cause della scomparsa. L’uomo, purtroppo, era affetto da un brutto male.

Come è stato spiegato dalla moglie, Marinelli, 68 anni, era malato da tempo e stava combattendo contro un cancro allo stomaco. A quanto pare, oltre a questo, all’attore era stato diagnosticato un cancro anche alla gola. Il suo decesso è avvenuto tre giorni fa a Burbank, in California

La carriera e il successo

La carriera come attore di Joe Marinelli ebbe inizio in produzioni locali di Los Angeles visto che inizialmente l’uomo praticava il mestiere di falegname. Successivamente nel 1984 ottenne i primi ruoli più importanti. Una svolta arrivò senza dubbio quando entrò nel cast di Santa Barbara per interpretare il mafioso travestito Bunny Tagliatti. Dopo quel ruolo ha recitato in diverse serie tra cui Desperate Housewives, General Hospital, Victorious. A 68 anni, come detto, il decesso in California. L’uomo viveva a Los Angeles con la moglie e aveva due figli.