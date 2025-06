Terribile lutto colpisce il cinema italiano: Lea Massari si è spenta a 91 anni: addio alla diva discreta e indimenticabile.

Il mondo del cinema è stato colto da una terribile notizia: Lea Massari, una delle più grandi attrici del cinema italiano, è scomparsa all’età di 91 anni. L’annuncio della morte è arrivato a funerali avvenuti e tenuti in forma strettamente privata a Sutri, in provincia di Viterbo. Da decenni ritirata dalle scene e dalla vita pubblica, Massari è rimasta nel cuore di chi l’ha ammirata come interprete intensa e discreta, capace di illuminare lo schermo con rara eleganza e carisma. Ma scopriamo tutti i dettagli della sua straordinaria carriera.

Lea Massari: una carriera luminosa accanto ai grandi registi

Lea Massari è stata diretta nel corso della sua carriera da registi leggendari come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi.

Ha debuttato nel 1954 nel film Proibito, accanto a Mel Ferrer e Amedeo Nazzari, ma la consacrazione è arrivata nel 1957 con I sogni nel cassetto di Renato Castellani.

Fu, però, con L’avventura del 1960 di Antonioni che si affermò a livello internazionale, dove ha interpretato Anna, la giovane donna misteriosamente scomparsa.

Nel 1961, accanto ad Alberto Sordi in Una vita difficile di Dino Risi, regalò una prova di rara intensità nel ruolo di Elena, ruolo che le è valso un David di Donatello e segnando per sempre la memoria del pubblico italiano. Nello stesso anno comparve in I sogni muoiono all’alba e in Il colosso di Rodi di Sergio Leone.

La notizia della scomparsa dell’attrice ha rapidamente fatto il giro del web, dove hanno iniziato a circolare omaggi e messaggi di condoglianze.

L’anima riservata e l’impegno fuori dal set

Lea Massari era tanto schiva fuori dal set quanto vibrante sulla scena. Amava gli animali e si ritirò in Sardegna, dove si è impegnata per anni in campagne per la difesa dei diritti animali e la lotta alla vivisezione.

Una donna dal cuore gentile e dal temperamento elegante, Massari ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo e nel cuore dei suoi ammiratori.