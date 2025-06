Addio ad Alvaro Vitali: Lino Banfi lo ricorda con parole commosse e rivela la sofferenza per la loro distanza.

La tragica notizia della morte di Alvaro Vitali, arrivata nella serata di martedì 24 giugno, ha scosso profondamente il mondo del cinema e dei suoi tanti ammiratori. L’attore, noto per aver interpretato ruoli comici e indimenticabili accanto a Lino Banfi e ad altri volti iconici del cinema italiano, è venuto a mancare lasciando un vuoto significativo. Molti volti del cinema hanno espresso parole di cordoglio e di affetto, ma non sono passate inosservate le parole di Lino Banfi.

L’addio di Lino Banfi ad Alvaro Vitali

Uno dei primi a esprimere il dolore e lo shock per la scomparsa di Alvaro Vitali è stato Lino Banfi. Con un video condiviso su Instagram, l’attore pugliese ha voluto rivolgersi al collega e amico, ricordando i tanti anni trascorsi insieme sul set e ammettendo l’amarezza per un allontanamento che segnò le loro vite.

“Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto, mi ha fatto male, ma è normale… Credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film” sono state le parole commosse di Banfi.

Le parole di Alvaro Vitali sulla frattura con Banfi

In passato, Alvaro Vitali aveva espresso la sua delusione per come erano andate le cose con alcuni dei suoi ex colleghi. In un’intervista rilasciata a Biagio D’Anelli, Vitali aveva rivelato la sua amarezza per non aver ricevuto ringraziamenti e attenzioni durante una festa organizzata per Lino Banfi e per essere stato trascurato nel corso degli anni.

Nonostante gli attriti e le incomprensioni, Alvaro Vitali rimane nel cuore di chi è cresciuto con i suoi personaggi e con i suoi film. Il ricordo commosso di Lino Banfi è solo una conferma del segno indelebile lasciato dall’attore sulla commedia e sulla storia del cinema italiano.