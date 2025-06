Belen Rodriguez si sbarazza dei regali di Stefano De Martino: in vendita la Birkin rossa ricevuta per i 30 anni.

Belen Rodriguez chiude definitivamente un capitolo della sua vita e mette in vendita la Birkin ricevuta dall’ex marito Stefano De Martino. La showgirl, infatti, ha deciso di vendere alcune delle borse della sua collezione per fare spazio a nuovi arrivi, ma ai fan non è sfuggita la borsa iconica ricevuta dall’ex marito. Il regalo, ricevuto nel 2014 per i suoi 30 anni, era un pezzo iconico e un simbolo dei loro giorni felici. Oggi, dopo anni di alti e bassi e una scia di tradimenti, la showgirl argentina trasforma un ricordo ingombrante in un affare a quattro zeri. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Regali in vendita: il prezzo da capogiro

La borsa è una Hermes Birkin e il prezzo fissato è di 10.500 euro. Accanto ad essa, Belen mette in vendita anche un’altra borsa di lusso: una Yves Saint Laurent dal valore di 1.800 euro. Una mossa che segna una nuova fase per la showgirl, decisa a lasciarsi alle spalle un passato sentimentale complicato e ad aprirsi a nuove opportunità.

Ma la scelta di vendere la borsa ricevuta in regalo da Stefano De Martino sembra essere una mossa simbolica che dimostra la volontà della showgirl di voltare pagina dopo un passato travagliato con il conduttore televisivo.

Belen: “Ho perso il conto dei tradimenti”

A Domenica In, nel 2023, Belen aveva dichiarato di aver perso il conto dei tradimenti di De Martino: “Dodici, poi ho smesso di contare“. Frasi che raccontano la fine di una storia segnata dal dolore e dal disincanto, e che fanno capire come la decisione di vendere la Birkin rappresenti un simbolico voltare pagina.

Mettere in vendita la Birkin è più di una semplice transazione: è un atto simbolico per Belen Rodriguez, un modo per chiudere definitivamente una parentesi amorosa e guardare al futuro con leggerezza. Una prova che, a volte, dal cuore spezzato può nascere un’opportunità e trasformare la sofferenza in una nuova fase di serenità e successo.