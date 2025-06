Il famoso attore Bruce Willis alle prese con una condizione di salute non ottimale: la figlia ha condiviso nuovi scatti ma ha generato reazioni controverse.

Le ultime foto e immagini relative a Bruce Willis risalivano al suo compleanno, nel mese di marzo. Ora, invece, sono arrivate delle novità: sua figlia Tallulah, infatti, ha pubblicato sui propri canali social degli scatti in compagnia del genitore alle prese con le note problematiche di salute. L’uomo sta combattendo contro la demenza frontotemporale che lo ha obbligato a dire addio alle scene cinematografiche.

Bruce Willis: come sta l’attore

Come noto, il famoso attore di Hollywood Bruce Willis sta combattendo da tempo con una particolare malattia, la demenza frontotemporale, che lo ha costretto a dire addio definitivamente alla sua carriera cinematografica. Al netto delle poche notizie circolate sul suo conto, l’uomo pare stare abbastanza bene anche grazie all’affetto della sua famiglia.

In occasione del suo 70esimo compleanno, Willis era stato omaggiato dall’ex moglie, Demi Moore, e dall’attuale dolce metà, Emma Heming, che hanno confermato come l’intera famiglia allargata al completo sia accanto all’uomo.

Le ultime foto e le reazioni

Adesso, sua figlia Tallulah ha deciso di condividere nuove foto insieme al padre, in momenti molto importanti e soprattutto felici. La donna ha pubblicato degli scatti a casa della nonna dove appunto era presente anche l’attore. Sebbene diversi utenti abbiano trovato molto dolce la scelta della ragazza, alcuni haters l’hanno presa di mira sottolineando come non avrebbe dovuto mostrare il padre vista la sua condizione.

Tallulah ha quindi deciso di rispondere motivando la sua scelta: “Capisco ciò che dici. Come famiglia usiamo la nostra discrezione quando pubblichiamo qualcosa. Oggi è stata una giornata splendida, piena di sorrisi. Ho deciso di condividerla con il mondo, perché so quanto lui significhi per tutti”. In questo senso, impossibile darle torto.