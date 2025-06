Alcuni retroscena tra salute e amore da parte di Fausto Leali che in televisione a ‘La Volta Buona’ ha fatto chiarezza su diversi punti.

In passato aveva parlato della “sbandata” per Anna Oxa, ora sempre a ‘La Volta Buona’, il mitico Fausto Leali è tornato a raccontarsi a 360° sottolineando alcuni problemi avuti soprattutto da ragazzo in merito all’infedeltà e alla sua incapacità di stare solo con una ragazza. Il cantante ha anche fatto chiarezza sulle voci di una malattia ed in particolare sul Parkinson.

Fausto Leali e i tradimenti

Intervenuto nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, Fausto Leali ha parlato insieme alla padrona di casa, Caterina Balivo, della sua vita e del rapporto con le donne. In particolare il cantante ha sottolineando come, da più giovane, abbia avuto problemi a causa dell’infedeltà. “Ero giovane. Lavoravo con il mio gruppo tutte le sere in un posto, arriva una ragazza e mi invita a casa sua. A quel tempo il testosterone era forte ed è nata questa situazione”, ha spiegato l’artista.

Il riferimento è ad un particolare episodio che ha coinvolto una ragazza: “Il giorno dopo vado ad un’altra serata e c’era una ballerina, io ho un debole per le ballerine. Per la gelosia con il cric mi ha sfondato tutti i vetri della mia macchina“. Insomma: “Ero incapace di essere fedele“, ha ammesso.

La verità sulla presunta malattia

Nel corso della trasmissione pomeridiana di Rai1, Leali ha poi voluto dire la sua su tutte le notizie, false, uscite sul suo conto dopo un’apparizione con gli occhiali a Domenica In. Alcuni avevano ipotizzato una malattia, il Parkinson, la l’uomo ha tenuto a smentire ogni cosa: “L’intervista da Mara Venier con gli occhiali? Mi ero appena operato alla cataratta, la luce mi dava fastidio. Non ho il Parkinson“, ha detto.