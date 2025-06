Nuove indiscrezioni sul prossimo cast di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci starebbe preparando un programma scoppiettante.

Se nelle scorse ore è diventata virale l’indiscrezione legata al possibile approdo a Ballando con le Stelle di Francesca Pascale, ecco che adesso sono di nuovo in risalite le voci su Barbara D’Urso e la volontà di Milly Carlucci di averla a tutti i costi nel cast della trasmissione di Rai 1. Oltre a Carmelita, la padrona di casa avrebbe le idee chiare su chi provare a convincere.

Ballando: chi vuole Milly Carlucci

Premessa: si tratta ancora solo di voci. Eppure, nelle ultime ore, queste si sono fatte sempre più insistenti. Cosa accadrà nella prossima stagione di Ballando con le Stelle? Pare che Milly Carlucci abbia le idee piuttosto chiare. In particolare avrebbe in mente un cast stellare in grado di far fare un ulteriore boom alla trasmissione.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo a Nuovo TV, citato in queste ore da Il Messaggero, pare che oltre a Barbara D’Urso, nome caldissimo da tempo, la Carlucci voglia puntare anche su Chiara Ferragni che, però, non sarebbe convinta. Possibile, invece, l’approdo di Melissa Satta così come quello dell’ex marciatore Alex Schwazer e della conduttrice Lorena Bianchetti oltre a Rosa Chemical.

La situazione su Barbara D’Urso

Tornando, però, a Barbara D’Urso, pare che la Carlucci la voglia a tutti i costi. “Barbara d’Urso torna in Rai. Non come avrebbe voluto lei probabilmente, con un programma. Ma come concorrente di Ballando con le stelle. Nella scorsa edizione ha partecipato come ‘ballerina per una notte’. E fu un successo”, si legge su Il Messaggero. “Per lei, per il programma di Milly Carlucci che oggi la rivuole nel cast ma per tutto il programma. ‘Ci siamo tenute in contatto’, aveva confessato la Carlucci prima di vederla finalmente sulla sua pista da ballo. Milly la vuole nonostante, scrive Nuovo Tv, “si sussurra che la ex conduttrice di Pomeriggio cinque – scaricata da Mediaset – abbia qualche detrattore pure in viale Mazzini, ma si sa che la padrona di casa di Raiuno ottiene sempre ciò che vuole. Non solo: Milly potrebbe aiutare la d’Urso a fare un nuovo passo verso un futuro nella Tv pubblica’”, ha riportato ancora Il Messaggero.