Festa “di fine anno” per Caterina Balivo che ha celebrato la conclusione de ‘La Volta Buona’ con tutti i colleghi e una sorpresa finale.

Al netto di qualche polemica delle ultime ore per via della situazione che si è creata attorno all’ospitata a ‘La Volta Buona’ della ormai ex moglie di Alvaro Vitali prima dell’improvviso decesso dell’attore, per Caterina Balivo e tutto il team della trasmissione è stato tempo di festeggiamenti per la conclusione stagionale del programma.

Caterina Balivo e la festa di fine stagione

Dando uno sguardo alle stories Instagram di Caterina Balivo è stato possibile scoprire che nella notte tra martedì e mercoledì la conduttrice de ‘La Volta Buona’ insieme a tutto il team del programma abbia preso parte ad una festa speciale per il finale di stagione che vedrà il format pomeridiano di Rai 1 andare in vacanza alla fine di questa settimana.

Con un abito elegante ma allo stesso tempo “semplice”, la Balivo ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci della festa che ha visto nelle sue fasi cruciali anche l’arrivo della schiuma. La serata, infatti, si è trasformata in un fantastico schiuma party al quale hanno preso parte tutti gli addetti ai lavori del programma di Rai 1.

La sorpresa finale al party

Tra bollicine, musica e balli, poi, per la Balivo è giunto il tempo di una sorpresa. Ebbene sì, perché come mostrato dalla stessa conduttrice, nel bel mezzo della serata è riuscito ad arrivare anche suo marito, Guido Maria Brera con il quale è sposata da 2014 e da cui ha avuto i due figli Guido Alberto, 13 anni, e Cora, che ne compirà 8 il 16 agosto.

La serata è stata pazzesca ma con grande professionalità la presentatrice l’indomani era già in piedi e carica per una nuova giornata di lavoro che l’ha vista tornare nel salotto di Rai 1 al timone del programma. L’ultima puntata stagione dovrebbe essere prevista per venerdì 27 giugno.