Momento confessione social per Alena Seredova che ha rivelato di essere dimagrita la bellezza di 16kg ma di avere dei dubbi sul proprio fisico.

In passato aveva raccontato di aver avuto un rapporto un po’ conflittuale col proprio fisico, specie dopo qualche insulto gratuito ricevuto da parte di haters sui social. Adesso, Alena Seredova è tornata a parlare di questo argomento svelando di aver perso, non sappiamo in quanto tempo, la bellezza di 16 chili ma di essere ancora indecisa se si piaccia più ora o prima quando era più giovane e “fi*a” come da lei dichiarato.

Alena Seredova e la domanda di un fan sul fisico

In un Q&A su Instagram, sempre molto movimentato quando si parla di lei, Alena Seredova ha risposto con grande sincerità e simpatia a tantissime domande. I fan le hanno chiesto qualsiasi cosa, sia dal punto di vista dei look e degli abiti sia personale. In questo senso è arrivata anche una affermazione sul proprio fisico.

La bella Alena è rimasta colpita dalla frase del seguace e l’ha voluta riportare. Questo utente ha detto alla Seredova: “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane!”. Sebbene le intenzioni fossero positive, la donna è rimasta stranita dal commento e ha deciso di replicare.

Il dimagrimento di 16kg e la riflessione

Con grande dolcezza e senza particolare “rancore”, Alena ha spiegato al suo fan di essere dimagrita addirittura 16kg e, per questo, di aver trovato curiosa la sua affermazione: “Una perde 16 chili… E tu mi ci ficchi la parola ‘adesso che sei più formosa’. Mi dovrei offendere!”, ha detto. E poi, con grande semplicità e serenità: “Comunque, vado e vengo: non è che mi piaccio molto e sempre. Però ci sono dei momenti che mi dico che forse è meglio adesso che 20 anni fa. Non me lo sono mai detta, onestamente! Venti anni fa ero molto più fi*a, me lo ricordo”, ha detto la Seredova.