Momento di difficoltà in famiglia con Corinne Clery alle prese con una situazione complessa con suo figlio e con la collega Serena Grandi.

Ormai è passato diverso tempo da quando, per la prima volta, Corinne Clery aveva parlato del difficile rapporto con suo figlio a Verissimo. Ora, la donna è tornata sull’argomento e ha spiegato nel corso di ‘Storie di donne al bivio’ come Alexandre Wayaffe si sia “alleato” con alcune persone, compresa la collega Serena Grandi.

Corinne Clery e il rapporto con il figlio

Nel corso dell’intervista rilasciata a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, Corinne Clery ha spiegato che da sempre il suo feeling con il figlio non è stato ottimale ma anche di come le cose siano decisamente peggiorate di recente. quando gli donato la nuda proprietà di un casale, mantenendone però l’usufrutto. Secondo la nota attrice, suo figlio è “diventato un’altra persona”:

Corinne Clery e Beppe Ercole – www.donnaglamour.it

“È cambiato dal giorno della firma, mi mandava messaggi e mail terribili. Non posso tenermi tutto dentro, prima mi vergognavo di aver avuto questo dispiacere”, ha fatto sapere la donna che tra i messaggi citati durante l’intervista ha raccontato di uno molto forte: “‘Mica posso aspettare vent’anni che crepi'”.

L’odio anche di Serena Grandi

Di fatto, parlando con la Setta, la Clery ha spiegato che suo figlio la stia accusando di rubargli le cose. In questo senso, sarebbero state coinvolte altre persone come testimoni. Tra loro anche Serena Grandi che a detta della Clery “non l’ha mai frequentato, mai visto, mai conosciuto. E lui sa tutte le angherie che lei mi ha fatto per trent’anni e che quando mi ha chiesto di perdonarla ci sono ricascata”. Secondo il pensiero della donna “Si sono coalizzate due persone che mi odiano“. Staremo a vedere se questa difficile situazione potrà trovare una conclusione o almeno un chiarimento sia in famiglia che con la collega.