Nuovi rumors sulla relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: le vacanze in solitaria dell’attore fanno pensare ad una crisi.

Ormai da qualche mese si rincorrono le voci di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia è stata al centro di un vero e proprio tormentone che, per la verità, non ha trovato una vera e propria smentita, né a parole né a fatti. In questo senso, il settimanale Diva e Donna ha posto l’accento sulla recente vacanza in solitaria, con solamente le figlie, dell’attore che potrebbe far pensare ancora a qualche malumore con la sua dolce metà.

Raoul Bova e Rocio in crisi? Le voci continuano

Da qualche mese, come detto, le vite di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono finite ancora di più sotto i riflettori. Alcune indiscrezioni avevano parlato di vite e “case separate” altre situazioni che vorrebbero i due distanti e non più innamorati. Tali indiscrezioni sono rimaste invariate negli utimi tempi e nessuno dei due, per la verità, ha mai smentito con forza.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

La Morales si era lasciata andare solo a qualche parole in merito all’amore per le figlie, cosa che rimane, per ora, l’unica certezza tra i due: “Io e Raoul siamo due genitori che le amano alla follia, ma che hanno anche cercato di creare una certa armonia, che amano far vedere loro le cose semplici: alzarsi, fare colazione in pigiama, le cose normali diciamo”, erano state le dichiarazioni di Rocio a ‘La Volta Buona’ tempo fa.

La vacanza in solitaria dell’attore

Adesso, come detto, un altro “indizio” potrebbe conferma l’aria di crisi. Nell’ultimo numero di Diva e Donna in copertina c’è proprio l’attore di Don Matteo, al mare con le figlie, da solo. L’uomo è stato paparazzato insieme alle sue figlie, Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018) mentre ridono e scherzano al mare. In questa ottica, il settimanale ha parlato di una vera e propria vacanza da separato, dando quasi per certa la crisi, se non addirittura la fine della storia d’amore con Rocio.