Fausto Leali sorprende il pubblico de La Volta Buona parlando della “sbandata” per Anna Oxa: il racconto inedito.

Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, Fausto Leali è stato ospite al programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, La Volta Buona. L’artista, noto per i suoi grandi successi, ha raccontato momenti della sua vita privata e professionale, facendo confessioni che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Tra le rivelazioni più sconvolgenti c’è stata una che riguarda una sua famosa collega, Anna Oxa. Scopriamo che cosa ha detto.

Fausto Leali: la confessione (e la gaffe) in diretta

Durante l’intervista, Leali ha rivelato di aver avuto una “sbandata” per Anna Oxa, e l’ha anche simpaticamente definita “Tanta roba“.

Tuttavia, ha precisato che tra loro non è mai successo nulla poiché entrambi erano impegnati. Nel corso dell’intervista, il cantante ha anche parlato dei suoi errori passati e ha ammesso di aver tradito, ma oggi si definisce un uomo più consapevole e dedito alla famiglia.

Fausto Leali

“Adesso vedo le cose con occhi diversi” ha dichiarato il cantante. Durante la puntata, però, Leali si è lasciato andare anche a riflessioni più profonde legate alla sua carriera.

Fausto Leali: le parole per Pippo Baudo e Sanremo

Nel corso della puntata, Leali ha espresso gratitudine per Pippo Baudo, che ha definito un “mentore” nella sua carriera, ma non solo. “A Pippo devo tantissimo, gli sarò grato per tutta la vita” ha dichiarato Leali.

Infatti, il cantante ha anche confessato di aver avuto un pizzico di amarezza per il quinto posto a Sanremo con Mi manchi: “Forse meritavo qualcosa di più, ma non ci rimasi male” ha rivelato Fausto.

Nonostante la lunga carriera e i tanti successi, Fausto Leali oggi mette al primo posto la famiglia. “Il tempo passato con le persone che ami vale più di qualsiasi premio o riconoscimento” ha concluso.