Lorenzo Spolverato sorprende tutti al Grande Fratello con una confessione commovente: il dramma del suo passato.

Nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha lasciato tutti senza parole con una toccante confessione. Durante un dialogo con Alfonso Signorini, il giovane ha rivelato episodi traumatici vissuti a soli 15 anni. Una confessione profonda, intima, che ha scosso i telespettatori. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: il racconto shock di Lorenzo

Il gieffino ha rivelato che quando aveva solo 15 anni era costretto da una banda a commettere furti e violenze.

Spolverato ha rivelato come queste esperienze abbiano influenzato profondamente il suo rapporto con sé stesso e con gli altri, in particolare nelle relazioni amorose.

“Mi sento spesso inferiore, come se non meritassi l’amore” ha dichiarato, facendo riferimento al suo allontanamento da Shaila Gatta.

Qui il video del commovente racconto di Lorenzo.

Ma scopriamo i particolari della toccante confessione del modello milanese.

La confessione: “Obbligato a rubare e subire violenza”

Nel suo racconto, Lorenzo ha svelato dettagli strazianti del suo passato. A 15 anni, ha detto di essere stato coinvolto, inizialmente in modo inconsapevole, in una banda che lo obbligava a rubare e ad assistere a scene di violenza.

“Mi legavano, mi picchiavano, e lo facevano anche con le ragazze con cui uscivo” ha raccontato con la voce rotta dall’emozione.

Nonostante i suoi genitori avessero intuito che qualcosa non andasse, Lorenzo non riuscì mai a confidarsi con loro. “Mi portavano in capannoni isolati e mi obbligavano a compiere missioni, promettendo soldi che non sono mai arrivati“.

Lorenzo ha spiegato come queste esperienze abbiano lasciato un segno indelebile sulla sua psiche. “Quando le cose non andavano bene, diventava pericoloso” ha rivelato, ammettendo di aver persino provato vendetta verso alcune di quelle persone in passato.

Il peso di questi traumi si riflette anche nelle sue relazioni sentimentali, soprattutto quando si trova di fronte a donne con un carattere forte, come Shaila Gatta. “È come se pensassi di non essere abbastanza” ha confessato, suscitando grande commozione tra i compagni e il pubblico.