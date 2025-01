Accesa lite al Grande Fratello: Ilaria Galassi e Helena Prestes protagoniste di uno scontro senza precedenti.

Nella Casa del Grande Fratello, l’ultima notte dell’anno si è trasformata in un vero campo di battaglia. Uno scontro acceso ha visto protagoniste Ilaria Galassi e Helena Prestes è culminato in urla, accuse e momenti di caos. L’atmosfera tesa è esplosa durante e dopo la puntata serale e ha lasciato i telespettatori e i concorrenti sotto shock.

Grande Fratello: le gravi accuse che hanno innescato lo scontro

La miccia è stata accesa durante le nomination. Helena Prestes, nel motivare la sua scelta, ha criticato Ilaria Galassi per alcune domande rivolte al figlio durante una sorpresa ricevuta in diretta.

La frase “Hai visto un’altra donna con tuo padre?” ha sollevato polemiche. Offesa, la Galassi ha definito inaccettabile che si tirassero in ballo i suoi figli, e ha dichiarato: “Di me può dire quello che vuole, ma sui miei figli non transigo“.

Alfonso Signorini

Dopo lo sfogo con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi ha deciso di affrontare direttamente Helena. Durante la lite, mentre altre coinquiline cercavano di calmare gli animi, sono volate parole pesanti. Chiara Cainelli, testimone della scena, ha urlato: “Oddio, le sta mettendo le mani addosso!“.

A seguito dell’alterco, la regia del Grande Fratello ha censurato l’audio, mostrando solo immagini del giardino. Successivamente, si è visto Helena in lacrime, confortata dalla coinquilina Zeudi Di Palma, visibilmente scossa dall’accaduto.

ILARIA CHE METTE LE MANI ADDOSSO AD HELENA MA SIAMO COMPLETAMENTE USCITI FUORI DI TESTA? e poi si lamentano di Helena che dopo mesi di merda scoppia ma svegliatevi cazzo.#GrandeFratello pic.twitter.com/kXcv3rhhjm — 𝓐lba 𐙚 (@albagiu__) December 31, 2024

Interventi e conseguenze

L’autrice del programma ha richiamato immediatamente Ilaria in confessionale, interrompendo ogni contatto con Helena. Gli altri inquilini hanno commentato l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione.

Il pubblico è in attesa di scoprire quali saranno le conseguenze di questa notte di fuoco. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti disciplinari? E Ilaria e Helena riusciranno a chiarire? Lo scopriremo nei prossimi giorni.