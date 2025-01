Clio MakeUp finisce nella bufera per la sua calza della Befana: i fan in rivolta per il prezzo e le sorprese.

Il 2023 è stato il Natale nero di Chiara Ferragni, mentre quello di quest’anno ha portato nella bufera Clio Zammatteo, nota soprattutto come Clio MakeUp. Infatti, questa volta ClioMakeUp, il celebre brand di Zammatteo, è finito al centro di un’accesa polemica per la calza della Befana lanciata in collaborazione con una nota azienda dolciaria italiana.

Il prodotto, venduto nei supermercati al prezzo di circa 10 euro, prometteva “Fantastiche sorprese e dolci bontà“, ma l’assenza di prodotti make-up ha deluso molti fan, scatenando una pioggia di critiche sui social.

Clio MakeUp: la delusione dei fan

La calza della Befana, presentata da Clio in un video di unboxing su Instagram, contiene dolci, un lip scrubber o un grip per il telefono, ma nessun prodotto di make-up.

Questa scelta ha suscitato commenti negativi, come: “Mi aspettavo almeno un piccolo trucco nella calza” o “Perché comprarla se posso realizzarla da sola con meno soldi?“.

Molti utenti hanno lamentato il prezzo, considerato eccessivo rispetto al contenuto. Il malcontento si è riversato rapidamente nei commenti sui social, dove i follower non hanno risparmiato critiche.

La replica di Clio MakeUp

Clio Zammatteo ha risposto alle polemiche, spiegando che l’intento era creare un prodotto accessibile e adatto a tutti: “Abbiamo messo dentro dolci e sorprese che possono piacere a chiunque“.

Tuttavia, le sue spiegazioni non hanno convinto gran parte dei follower, che continuano a ritenere la calza un’occasione mancata per includere almeno un mini prodotto della sua linea beauty.

Non è la prima volta che il marketing di prodotti firmati da influencer suscita polemiche. La scelta di ClioMakeUp di collaborare con un brand dolciario potrebbe sembrare distante dal mondo della cosmetica, e ha lasciato spazio a critiche sull’allineamento tra il prodotto e il marchio.