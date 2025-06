L’Isola di Famosi 2025: Mario Adinolfi è il primo finalista dopo aver vinto un televoto flash. Eliminati Dino e Patrizia.

La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri seria 26 giugno 2025 è stata ricca di colpi di scena e sorprese. Al termine di una serrata sfida al televoto flash, è stato Mario Adinolfi a conquistare un posto in finale. Il naufrago è stato premiato dal pubblico con una percentuale schiacciante del 77,62%, risultando il preferito dei telespettatori e garantendosi così la possibilità di lottare per la vittoria del reality. Ma scopriamo tutti i colpi di scena dell’ultima puntata del reality.

Eliminate Patrizia e Dino, scintille sull’isola

La serata è stata segnata dall’eliminazione di Patrizia Rossetti e Dino, entrambi costretti ad abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi.

Prima del televoto decisivo, si è consumata una dura lite tra Dino e Omar, scatenando la reazione dello Spirito dell’Isola che è intervenuto per placare gli animi e riportare l’armonia nel gruppo.

A rendere ancora più intenso lo svolgimento della puntata sono stati altri confronti e scontri verbali tra Dino e Mirko, mentre la chiusura dell’Ultima Spiaggia segnava un punto di svolta per molti dei naufraghi.

Poi si è giunti al momento fatidico con la nomina dei primi finalisti del reality.

Isola di Famosi 2025: Adinolfi si conferma favorito dal pubblico

Con l’avanzare dei giorni e dei televoti, Mario Adinolfi si conferma come uno dei personaggi più amati e seguiti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Le sue parole e il suo carisma sono stati premiati dal pubblico, che gli ha garantito un posto certo in finale e una nuova opportunità di vincere questa avventura tanto avvincente quanto imprevedibile.

Insieme ad Adinolfi si aggiudicano l’accesso alla finale anche Cristina Plevani, Loredana Cannata e Omar Fantini.