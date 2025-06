Nuova avventura per l’ex volto di Uomini e Donne e GF, Luca Salatino che ha aperto il suo ristorante. Presenti tanti volti della tv.

Alcuni mesi fa, Luca Salatino, noto volto di Uomini e Donne e anche del Grande Fratello, aveva annunciato una vera e propria rivoluzione nella sua vita, personale e privata. Nello specifico il ragazzo aveva comunicato che avrebbe aperto un ristorante. Un modo per rimettersi in gioco e per seguire il suo sogno e quello della nonna.

Luca Salatino e la nuova avventura

L’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Luca Salatino ha portato a termine il suo obiettivo di aprire il suo ristorante. Il ragazzo lo aveva comunicato, come detto, alcuni mesi fa spiegando di volersi rimettere in gioco e di voler ripartire dopo alcuni momento di vita non certo fortunati per quanto riguarda sia le questioni professionali che personali.

Il ragazzo aveva spiegato di voler aprire un locale dal nome Iolanda in onore di sua nonna: “Aprirò il mio ristorante, fatto di pochi coperti ma fatto con tanto cuore ed emozioni. Il ristorante si chiamerà Iolanda, dedicato a mia nonna che con la sua cucina ha trasmesso a tutti noi la convivialita’ e la gioia dello stare a tavola insieme”, aveva detto sui social.

La “prima” del ristorante: chi c’era

Detto, fatto. Salatino ha inaugurato nelle scorse ore il locale e sui social ha pubblicato alcune foto della serata. Per l’occasione sono stati presenti alcuni suoi amici e volti dello spettacolo, specie di Uomini e Donne. Gianni Sperti, per esempio, non si è fatto mancare l’occasione di stare vicino a Luca: “Te lo meriti”, ha scritto via social.

La serata ha visto la partecipazione anche di Ida Platano e Tina Cipollari per quanto riguarda Uomini e Donne, ma pure di Carolina Marconi e tanti altri. “Finalmente il sogno è diventato realtà“, ha scritto Salatino tramite la pagina del ristorante. In bocca al lupo al ragazzo che dopo tanta sfortuna merita davvero tutto l’incoraggiamento possibile.