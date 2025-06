Tante voci sull’assenza di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti della Rai: ecco cosa stava facendo la Zia della Tv.

L’abbiamo vista a sorpresa al compleanno di Vittorio Feltri, eppure il giallo sulla sua assenza odierna alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai non si è ancora placato. Stiamo parlando di Mara Venier che ha fatto comprendere il motivo di tale forfait all’appuntamento importante per la tv di Stato. In questa ottica c’entra suo marito, Nicola Carraro.

Mara Venier e l’assenza alla presentazione palinsesti Rai

Sono state ore di grandi indiscrezioni attorno alla mitica presentatrice tv Mara Venier. La donna, infatti, è stata al centro dell’attenzione per quella che alcuni media avevano descritto come una sorta di protesta polemica verso la Rai. Il suo nome e quello di altri conduttori e conduttrici sembrava essere destinato a dare forfait alla presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Detto fatto. La Venier è risultata, a quanto pare, assente all’evento ma, allo stesso tempo, sembra aver avuto una valida motivazione che va ben oltre le semplici questioni professionali legate a presunti dissapori lavorativi. C’entra, infatti, suo marito Nicola Carraro ma in positivo…

La novità dopo 8 mesi

Dando uno sguardo alle stories Instagram della Venier, infatti, ecco spiegata la verità dietro alla sua assenza dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La conduttrice si è fatta vedere a bordo di un aereo, forse un jet privato, con suo marito Nicola. Il motivo? Una partenza per chissà quale destinazione. Si tratta non di un viaggio qualsiasi, ma una fuga dopo tanti mesi di ansie per le condizioni dell’uomo che non era stato bene.

A far capire l’importanza di tale viaggio, la stessa Mara che ha detto: “Dopo otto mesi ci spostiamo…”. Il tutto condito da un sorriso. Ancora nascosta la destinazione che sicuramente i due coniugi sveleranno nelle prossime ore.