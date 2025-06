Protagonista al concerto di Marracash anche Belen Rodriguez che ha attirato l’attenzione a modo suo con un balletto e non solo.

Fa sempre parlare di sé e questa volta non per il siparietto a proposito del suo fisico e del suo peso. Ci stiamo riferendo a Belen Rodriguez che durante il concerto evento di Marracash a Milano, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, tra le luci del palco e l’energia travolgente del pubblico, si è presa letteralmente la scena a modo suo.

Belen: il siparietto con i fan (e Olly)

Come anticipato, nelle ultime ore Belen Rodriguez è stata avvistata tra le prime file del concerto di Marracash a Milano e, come sempre, ha catalizzato l’attenzione con il suo stile impeccabile e il suo carisma naturale. L’argentina non si è limitata ad essere una semplice spettatrice ma ha partecipato con entusiasmo alla serata, rendendo il suo momento al concerto un piccolo show nello show con diversi siparietti

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La bellissima modella ha interagito con i fan e con alcuni artisti presenti, tra cui Olly, con il quale ha condiviso momenti divertenti e spontanei anche con il pubblico. La donna, infatti, si è trovata a cantare e incitare il pubblico che stava intonando, in onore di Olly, la sua canzone ‘Balorda Nostalgia’, uno dei brani più noti dell’artista. L’argentina ha infiammato ancora di più l’atmosfera già vibrante dell’evento, dimostrando la sua capacità di essere non solo una celebrità, ma anche una vera animatrice.

B3l3n proprio non ce la fa a non fare la protagonista della situazione ovunque vada https://t.co/wWyP6ljCIg — Ila 🌷 (@ilariainstabile) June 27, 2025

Il balletto sensuale: il video

Ma il momento che ha fatto davvero impazzire i social, ed in particolare TikTok, è arrivato poco dopo. Presumibilmente in una pausa tra un’esibizione e l’altra, Belen si è lasciata andare a un balletto estremamente sensuale, ripreso da alcuni spettatori e finito in rete nel giro di pochi minuti. Il video la vede muoversi in modo disinvolto e sinuoso, catturando lo sguardo di tutti. Il balletto è diventato subito virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti.