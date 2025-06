Brad Pitt vittima di un furto nella sua villa a Los Angeles: i ladri in fuga, polizia indaga. L’attore si trova in tour per il nuovo film.

Mentre Brad Pitt sta facendo il giro del mondo per promuovere il suo ultimo film, F1, alcuni ladri ne hanno approfittato per svaligiare la sua villa di Los Angeles dal valore di 5,5 milioni di dollari. Una vicenda che ha già attirato l’attenzione dei media internazionali. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Brad Pitt: brutta sorpresa per l’attore

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, tre ladri si sarebbero introdotti con la forza nella proprietà acquistata da Pitt nel 2023 per circa 5,5 milioni di dollari.

I malviventi, attualmente ancora a piede libero, avrebbero rotto una finestra sulla facciata principale per accedere alla villa e successivamente sarebbero fuggiti con oggetti di valore non ancora identificati.

BRAD PITT

Il furto è stato scoperto grazie a un sistema di allarme che ha allertato la polizia locale.

Al momento, né Brad Pitt né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Le autorità continuano a indagare per identificare i responsabili e chiarire l’ammontare dei beni trafugati.

Cresce l’allarme furti nelle case delle star a Los Angeles

Il caso di Brad Pitt si inserisce in un trend preoccupante che vede aumentare i furti in abitazioni di celebrità a Los Angeles. Solo tra il 2024 e il 2025, sono state segnalate effrazioni nelle case di nomi noti come Nicole Kidman, Tom Hanks e Austin Butler.

La polizia di Los Angeles ha confermato un aumento del 4% dei furti con scasso nel 2024, e oltre la metà degli obiettivi sono residenze di alto profilo.

Dominic Choi, capo della polizia, ha dichiarato che questi colpi sono rapidi ed estremamente mirati: “Gli autori sanno esattamente cosa cercano. Entrano e fuggono in pochi minuti“, ha detto davanti al Consiglio dei commissari.