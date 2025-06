F1: data uscita, trama, cast e trailer del film con Brad Pitt

L’attesa è finita, F1 sta per arrivare nelle sale cinematografiche e poi in streaming: ecco la data uscita, la trama, il cast e il trailer.

Un film che parla di Formula 1, ma anche di sensi di colpa, delusioni e sfide da affrontare. Stiamo parlando di F1, la nuova pellicola che vede come protagonista il bravissimo Brad Pitt. Vediamo la data d’uscita, la trama, il cast e il trailer.

F1: data uscita, trama e trailer

Con la regia di Joseph Kosinski, lo stesso di Top Gun: Maverick, il film F1 vede come protagonista uno degli attori più amati al mondo, Brad Pitt. La pellicola, disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 25 giugno 2025, approderà in un secondo momento su Apple TV+ in streaming, ma non è stata ancora comunicata la data d’uscita. La trama ruota attorno alla vita di un pilota di Formula 1, che a un certo punto della sua carriera è costretto a uno stop.

Il protagonista di F1 è Sonny Hayes, un ex pilota che, dopo un grave incidente, si ritira dalle corse. Resta in panchina per anni, poi l’ex compagno di squadra Ruben Cervantes (interpretato da Javier Bardem) lo convince a tornare in pista con un giovane talento, Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris), che allenerà personalmente. Due caratteri all’apparenza opposti, ma che hanno in comune più di quanto si direbbe. Per Sonny è una seconda opportunità, mentre per Joshua è l’occasione della vita.

Ecco il trailer di F1:

F1: tre grandi attori nel cast

Il film F1 ha visto i due attori protagonisti, Brad Pitt e Damson Idris, scendere in una vera pista con auto che Mercedes ha modificato per l’occasione. E’ bene sottolineare, però, che a gareggiare sono stati veri piloti professionisti. L’effetto finale è una perfetta fusione tra finzione e realtà, che tiene incollati allo schermo per tutta la durata della pellicola. Il merito, ovviamente, è anche del cast: Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke e Tobias Menzies.