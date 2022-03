Ecco le location di Don Matteo: nelle prime stagioni è stata Gubbio a ospitare la fiction, dalla 9a stagione le riprese si svolgono a Spoleto.

Don Matteo è una delle fiction Rai più amate di sempre: basti pensare che, anche se non con frequenza annuale, va in onda su Rai 1 sin dal 2000: è il chiaro segno di quanto successo abbia e quanto sia amata questa serie TV (i cui episodi, dal primo della prima stagione) sono disponibili sulla piattaforma streaming RaiPlay. Anche a chi non è un fan della serie TV sarà capitato di vedere qualche immagini di Terence Hill intento a scorrazzare per le strade di splendidi borghi con la propria inseparabile bicicletta nera. Ma dove si trovano quelli strade, quei palazzi e le chiese che spesso si vedono inquadrate nelle varie puntate? I fan di Don Matteo conoscono già la risposta: dalla nona stagione in poi a Spoleto. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i luoghi della celebre fiction.

Don Matteo: le location a Spoleto

La Basilica di Sant’Eufemia, situata all’interno del palazzo vescovile, è quella che nella fiction è conosciuta come la chiesa di Don Matteo. La Cattedrale di Santa Maria Assunta è il luogo in cui è presente la canonica del personaggio interpretato da Terence Hill. Palazzo Bufalini accoglie invece la Caserma dei Carabinieri dove lavorano il maresciallo Cecchini e i suoi colleghi.

Terence Hill

Il parlatoio del carcere nel quale più volte abbiamo visto Terence Hill incontrare i detenuti si trova invece al Teatro Caio Melisso. Corso Garibaldi, una delle più importati strade del centro storico di Spoleto, ha invece accolto molte passeggiate del parrocco e dell’amico Cecchini, così anche come via dell’Arringo, via delle Mura, via di Visiale e il vicolo della Basilico.

Don Matteo: Gubbio prima di Spoleto

Come è noto ai tanti fan della serie TV, prima di trasferirsi a Spoleto a partire dalla nona stagione, Don Matteo è stato ambientato a Gubbio.

Tra i luoghi simbolo delle prime otto stagioni non può non essere citata la Caserma dei Carabinieri, situata in Piazza Grande. In realtà quello che nella realtà è il Palazzo Pretorio, nella fiction veniva utilizzato solo per le scene degli esterni della caserma, gli interni erano stati costruiti negli studi cinematografici di Roma. La chiesa di Don Matteo era invece la caratteristica chiesa collegiata di San Giovanni Battista.

